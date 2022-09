DELFI MILANOS | Jukka Toijala pärast südantlõhestavat kaotust: ütlen ausalt, praegu on raske hetk

„Kaotasime kaitses töötades nii palju energiat, et otsustavad visked ei kukkunud. Mängu saatuse otsustasid väikesed detailid – näiteks kas üks vabavise kukub sisse või mitte. Sama oli ka laupäeval Ukraina vastu,“ rääkis Toijala.

„Minu arust tegime kaitses suve parima mängu. Ja ütleks, et isegi kogu minu aja parima kaitsemängu. Järgisime kaitseplaani hästi. Tahtsime olla energilised ja aktiivsed. Saimegi Horvaatia pisut oma rütmist välja löödud. Mõned NBA-mehed jäid pingi peale, nad ei olnud selliseks mänguks valmis,“ märkis ta.

„Matkovici vastu natuke eksisime. Aga tal on oskusi, ta on NBA draft’is valitud ja ta on võib-olla tulevane NBA staar. Ja lõpus tuli pingilt kahekordne Euroliiga võitja (Krunoslav Simon – A.K.), kes näitas otsustavatel hetkedel taset,“ selgitas Toijala.