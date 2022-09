DELFI VIDEO MILANOST | Maik-Kalev Kotsar: täna jäi puudu kogemustest

Ehkki Horvaatia koosseisus on NBAs mängivad pikad Ivica Zubac ja Dario Saric, siis suures plaanis said eestlased nende peatamisega kaitses hakkama. Esimene tõi kohtumise lõpuks 15 ja teine 8 silma. „Meeskondlikult saime hästi hakkama. Loomulikult said nad pealtpanekuid ja lihtsaid korve ka, aga üleüldiselt olime agressiivsed ja sellega võib rahule jääda,“ rääkis 17 punkti visanud ja 5 lauapalli noppinud Eesti koondise keskmängija Maik-Kalev Kotsar, kes vabaviskejoonelt tabas täna viiest viskest vaid ühe.