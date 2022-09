Katari (PSG) ja Abu Dhabi (Manchester City) rahabossud on seni olnud üsna erineva nägemusega edu saavutamise osas. Meistrite liiga finaalis on mõlemad seni mänginud ühe korra ning mõlemal on seal tulnud leppida kaotusega. Seega on neil suurim eesmärk endiselt täitmata. Sel suvel keerasid mõlemad meeskonnad veelgi vinti juurde ning just antud klubide ridadest võib leida jalgpallimaailma kõige ihaldusväärsemad vutiässad. Muuhulgas hakkas PSG kopeerima ManCity edulugu.