DELFI MILANOS | Horvaatia peatreener Damir Mulaomerovic: kohtumise lõpus tegid meie mängijad paremaid otsuseid

„Eestlased võitlesid platsil kõvasti, aga lõpus tegid meie mängijad väljakul paremaid otsuseid. Sealt tuli ka meie edu. Saime paaril korral vabalt viskele ja nii ta läks,“ võttis kohtumise Delfile kokku Horvaatia peatreener Damir Mulaomerovic.

Võrreldes avamänguga tegi Horvaatia algkoosseisus ühe vahetuse, sest peale sai eelnevates kohtumistes mõne üksiku minuti teeninud tagamängija Dominik Mavra. Eesti alustas aga mängu hästi, sest kätte saadi 12:5 algedu ning rohkem Mavrat platsil ei nähtud. „Ta liitus suurepärase energiaga mängus Suurbritanniaga. Kuid see on minu otsus, et proovin erinevaid koosseise. Nii saame mängida suure kui lühikese koosseisuga,“ selgitas horvaatide juhendaja ning lisas, et pikal turniiril edu saavutamiseks peab kõigile meeste minuteid jagama.

Kuid peagi horvaadid kosusid ning läksid poolajal pikemale puhkusele neljapunktilises eduseisus. „Ma pole üldse rahul esimesel poolajal näidatud mänguga. Saime küll tulemuse kätte, aga pall ei käinud korvi alt läbi ja patustasime pallikaotustega,“ vaatas ta tagasi 20 minutile, kus balkanlased tegid lausa 13 pallikaotust.

Teisel poolajal hoidis Horvaatia läbivalt edu, aga Eesti püsis löögiulatuses. Kuigi eestlastel oli võimalus viimastel sekunditel viigistada, siis sai Horvaatia kätte 73:70 võidu.

Kas Eesti üllatas täna millegagi? „Seda ma ei ütleks, pigem mängib Eesti alati sarnaselt. Aga teil on hea treener ja head mängijaid,“ arutles Mulaomerovic. „Eelkõige jään rahule meie kaitsemänguga, sest Eesti suguste meeskondade vastu ongi keeruline. Teil on suurepärased viskajad ja kui kaitses keskendumine kaob, siis karistatakse see kohe ära.“

Kui kohtumise eel võinuks horvaatide liidriks pidada NBA klubis Utah Jazz mängivat Bojan Bogdanovici, siis tema piirdus vaid nelja punktiga. „Nelja päeva jooksul kolme matši mängimine on väga keeruline. Aga võitsime täna ilma tema suure panuseta ning see näitab meie meeskonna sisu,“ nägi juhendaja asjas ka head.

Samas nägi Mulaomerovic kohti, kus horvaadid läksid lati alt. „Meie pikkade panus polnud väga suur. Näiteks selg ees mängust meil ei tulnud punkte, sest teie kaitse tõmbas kokku ja peale mindi mitme mehega. Kuid lõpuks me võitsime ja see on peamine,“ võttis ta kohtumise kokku.