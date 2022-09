DELFI VIDEO MILANOST | Kerr Kriisa teisest järjestikusest napist kaotusest: kurb. Rõvedalt kahju!

„Sama nagu paar päeva tagasi - detailid ja pisiasjad. Üks punkt siit, teine sealt... tegelikult võitlesime ja väärisime. Nõme on kaotada, kui oled terve mängu mängus. Nad läksid kuus punkti ette, tulime järgi. Maik[-Kalev Kotsar] pani hästi, [Siim-Sander] Vene pani väga hästi ja hoidis meid mängus. Kurb. Rõvedalt kahju,“ ütles koondise mängujuht Kerr Kriisa Delfile.

Kriisa väitel nad aukartust vastase ees ei tundnud. „Eile peale õhtusööki sai räägitud, et nad pole midagi erilist. Tegelikult polnudki. See närib. Tuleb jälle öelda, et oli hea kogemus,“ ütles Kriisa, kes ise viskas viis punkti (visked platsilt 1/11) ja andis neli korvisöötu.