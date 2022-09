Tenniselegend: Serena Williams ei ole kõigi aegade parim

Court sõnas, et ta on ajakirjanduse poolt ebasoovitavaks isikuks kuulutatud, sest tal on tugevad kristlikud tõekspidamised, mis ei luba tal toetada näiteks samasooliste abielu.

„Serena on mänginud tennist seitse aastat kauem kui mina. Ma lõpetasin juba 30ndate alguses. Inimesed on unustanudd, et tegin ka kahe-aastase pausi. Esimest korda loobusin, kui olin 25-aastane. Mõtlesin siis, et ma ei naase enam kunagi tenniseväljakutele. Abiellusin, sain lapse, kuid tegin siis ühe oma karjääri parematest aastatest, võites 25-st turniirist 24,“ meenutas Court oma võimsat valitsemisperioodi.