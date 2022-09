KÄSIPALLI MEISTRILIIGA EELVAADE | Favoriit, jokker ja oma küla poisid

Kolmapäeval kohtuvad Mistra - Viljandi HC ja HC Kehra/Horizon

Pulp&Paper - HC Tallinn. Aasta eelvaadet alustame eelmise hooaja

meistrist Põlva Servitist, jokkerina kaarte segavast Mistrast ja pikki

aastaid oma poistega võidelnud Viljandi HC-st.



Kui eelmisel hooajal selgus Eesti käsipallimeister põhiturniiri põhjal,

siis sel aastal naastakse play-off süsteemi juurde, kus pärast nelja

vooru mängitakse poolfinaalid ja finaalid. Kevadel krooniti meistriks

Põlva Serviti, kellele järgnesid Viljandi HC, HC Tallinn, HC

Kehra/Horizon Pulp&Paper, Raasiku/Mistra ja SK Tapa. Eelmise hooaja

resultatiivseimaks mängijaks oli Vahur Oolup (SK Tapa), kellele

järgnesid David Mamporia (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper) ja Ott Varik

(Viljandi HC).



8. järjestikust tiitlit jahtiv Põlva Serviti



16. Kordne Eesti meister Põlva Serviti alustab käesolevat hooaega ehk

uudsest positsioonist, kui tavaliselt suhteliselt stabiilselt samade

meestega mängivas meeskonnas on toimunud palju muudatusi.

Märkimisväärsetest lõpetajatest tuleks kindlasti välja tuua Kristjan

Muuga, Raiko Rudissaar ja Ülljo Pihus. „Põhituumik on meil küll säilinud

samana, kuid selle ümber on muutusi palju. Võistkonnas lahkujate asemele

oleme võtnud mõned äsja 2004. sündinud poiste Euroopa meistrivõistlustel

mänginud pallurid ning suuremaks lisandujaks on pikaaegne koondislane

Jürgen Rooba. Ettevalmistus on sujunud plaanipäraselt. Kui olime Rein

Suviga noorte EM-il, viis suvist ettevalmistust läbi Peep Päll ja

pallitreeningute juhendamisel sai oma esimesed tuleristsed kevadel

pärast 21. hooaega mängijakarjääri lõpetanud Kristjan Muuga.“ alustas

Põlva Serviti peatreener Kalmer Musting.



Serviti mängis hooaja eel kahel turniiril, kui Klaipedas tuldi Läti

meistri Dobele Tenaxi järel teiseks ning seejärel võideti kodune Põlva

Cup. „Midagi põhjapanevat nende turniiride põhjal öelda ei tahaks, aga

pigem oleme hetkel heas seisus. Hooaeg on pikk ning juba oktoobri

lõpus-novembri alguses ootavad meid ees nii Euroopa mängud, kui karika

lõppvõistlus. Ootame need loosid ära ja liigume edasi sujuvalt

mängult-mängule.“ jätkas Serviti loots.



Lõuna-eestlased peavad oma hooaja esimese kohtumise SK Tapaga, keda küll

eelmisel hooajal neljas kohtumises üpriski kindlalt võideti, aga alati

kodust südikalt mängivaid vastaseid kindlasti alahindama ei minda.

„Tapal kunagi lihtsat jalutuskäiku oodata ei saa. N.R Energy nime all

osalev tiim suudab publiku toel alati võitlusvaimu kõrgeks ajada. Aga

ega meil ka midagi väristada ei ole ja oleme valmis oma parimat esitust

näitama,“ lõpetas Musting vastaste analüüsimisega.



Eelmise hooaja resultatiivseimad: Henri Sillaste (97 väravat), Anatoli

Chezlov (66)



Uuenenud koosseisuga jokker - Mistra



Kolmandat hooaega meistriliigas alustav Mistra on kahe hooaja vahel

läbinud palju muudatusi ja võistkonna hingekirja kuulub märkimisväärselt

rohkem mängijaid, kui eelmistel aastatel. Augusti kuus toimunud

kontrollkohtumiste põhjal võib eeldada, et Mistra soovib kindlasti

eelmise aasta viiendat kohta tänavu üle teha. September aga kipub

kulgema muutuste tuules ning täpsemad üleminekud avalikustab klubi

hiljem. „Meeskond on kindlasti tugevamini komplekteeritud, kui

eelnevatel aastatel. Konkurents nimekirja saamiseks on suur ja

treeningutel on pidevalt vähemat 20 pallurit, kes kõik tahavad mänguaega

saada. Kindlat põhikoosseisu meil välja kujunenud veel ei ole, aga see

on pigem positiivne probleem, kui igale positsioonile on mitu tugevat

meest,“ alustas peatreener Jüri Lepp.



Hooaja eelsel kontrollturniiril Tallinnas saavutas Mistra teise koha,

kui pidi alla vanduma vaid eelmise hooaja Soome meistrile BK-46. Samas

kaks Eesti konkurenti HC Tallinn ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper alistati

suhteliselt kindlate numbritega. „Me oleme siiani pidevalt pannud

eesmärgiks, et medalitele võidelda ja kui eelmistel hooaegadel, see

õnnestunud ei ole, siis tänavu alla selle sihi seadmine ei tule kõne

allagi,“ jätkas kogenud juhendaja.



Mistra alustab tänavusi meistrivõistlusi kohtumisega mulluse hõbeda,

Viljandi HC-ga. Kuigi eelmine hooaeg omavahelistes kohtumistes

põhja-eestlased võidurõõmu tunda ei saanud, olid mängud pingelised ning

võitluslikku kohtumist on oodata seegi kord. „Viljandi on pikalt

kokkumänginud võistkond, kelle vastu kerge meil olema ei saa. Aga eks

platsil selgub, millises seisul hetkel oleme. Usun, et oleme tugevamad

kui eelmistel hooaegadel, aga eks pärast kohtumist on lihtsam järeldusi

teha, kuidas ettevalmistus sujunud on,“ lõpetas Jüri Lepp.



Eelmise hooaja resultatiivseimad mängijad: Vladyslav Naumenko (95

väravat) Marko Slastinovski (62)



Omadele poistele panustav Viljandi HC



Viimastel hooaegadel medalikonkurentsi sekkunud Viljandi HC ei ole

hooaja eel täiskoosseisus mängida veel saanud ning seetõttu on ka

kindlate sihtide seadmine keeruline. „Mihkel Lõpp siirdus Saksamaale ja

Sten Maasalu olukord ei ole veel kindel,“ alustas viljandlaste

peatreener Marko Koks võistkonna seisu kommenteerimist.

„Kontrollkohtumistele me kõiki mehi kokku ei saanudki. Oleme võistkonda

lisanud mõned noormängijad, kuid täit pilti veel ees ei ole. Võtame mäng

korraga ja pärast esimest vooru oleme jälle targemad.“



Võistkonna raudvaraks on ikka välismaal käinud, kuid kodulinna naasnud

koondislased Rasmus Ots, Kristo Voika ja Ott Varik. Neile lisandub

kindlasti suvel noorte Euroopa meistrivõistluste B-divisjonis

väärtuslikumate mängijate hulka valitud Hendrik Koks, kelle roll

võistkonnas järjest kasvab.



Viljandi HC alustab tänavusi Eesti meistrivõistlusi võõrsil Mistra

vastu. „Eks võõrsil on alati raske mängida. Usun, et see mäng näitab

hästi ära, kuhu me end tänavu suures pildis paigutada saame,“ lõpetas

Koks.



Eelmise hooaja resultatiivseimad mängijad: Ott Varik (102 väravat),

Hendrik Koks (88)



Eesti käsipalli meistriliiga esimene voor:



06.09 19.00 Tapa Spordihoone SK Tapa/N.R Energy - Põlva Serviti

07.09 19.00 Aruküla Spordihoone Mistra - Viljandi HC

07.09 19.00 Kehra Spordihoone HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - HC Tallinn