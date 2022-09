Edukas nädalavahetus: Eesti tiimi sõitjad jõudsid Itaalias viiel korral esikümnesse

Vahtelile valmistas rõõmu, et Hondad olid võrreldes eelmise etapiga oluliselt paremini konkurentsis.

„Juba kvalifikatsioonis oli näha, et Hondad on sel nädalavahetusel kiired. Mina jäin sellega väga rahule,“ sõnas ta.

Kokkuvõttes jätkab liidrina itaallane Salvatore Tavano, kellel on 342 punkti. Eestlastest on Volt üheksas (163 punkti), Vahtel on 11. positsioonil (126 punkti) ja Rammo 13. kohal (105 punkti).