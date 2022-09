Urmo Aava: Robert Virves teab, mis teha tuleb

JWRC viimaseks etapiks oleval Akropolise rallil on mängus topeltpunktid. Virves kaotab liidrikohta jagavatele Sami Pajarile ja Jon Armstrongile vaid ühe punktiga.

Aava jäi 2006. ja 2007. aastal JWRC sarjas kokkuvõttes teiseks, kaotades tiitliheitluses vastavalt rootslastele Patrik Sandellile ja Per-Gunnar Anderssonile ühe ja viie punktiga.

Aava rääkis WRC kodulehele, et on viimastel aastatel olnud Virvese tuline toetaja, kuid 22-aastasel rallimehel tema nõu enam väidetavalt vaja ei lähe.

„Mina ja mu sõprade seltskond on Robertil silma peal hoidnud. Oleme püüdnud teda väiksemas mahus toetada. See, mis ta Eesti ja rallispordi jaoks teeb, on väga-väga oluline, aga ma ei taha talle mingit pinget peale panna.“

„Ta on veel noor kutt ning võib oma karjääris võita veel palju meistritiitleid, aga kui sa vaatad Eesti suurust ja võimet sporti investeerida, oleks talle võidust edasise karjääri finantseerimisel suur abi. See on peaaegu et kriitiline,“ jätkas Aava.

„Ma ei ole talle nõuandjaks - me oleme lihtsalt fännid. Ma olen sõitmisest liiga palju aastaid eemal olnud ega ole ralliautoga sõitnud 2009. aastast alates, seega palju asju on muutunud. Arutame muidugi aeg-ajalt asju, aga need on tõesti vaid üldisemad teemad.“

Virves on tänavuse hooaja eelarve kokku ajamisel kõvasti vaeva näinud. Kreeka ralli lootustest rääkides säilitas noormees külma pea, kuid tunnistas, et võiduga kaasnev võimalus sõita järgmisel aastal WRC2 sarjas M-Spordi Rally2 autoga kaasa neli etappi kuluks marjaks ära.

„Kreeka pole kindlasti kellegi jaoks lihtne ralli, eriti tiitli otsustamiseks. Loomulikult me ei tea, milline olukord saab olema, aga kui me suudaksime võita, teeks see meie järgmiste sammude planeerimise oluliselt lihtsamaks,“ ütles Virves.

Virvese kaardilugejaks on rootslanna Julia Thulin, kellega koos saavutati tänavusel Rally Estonial JWRC klassi teine koht. Akropolise ralli eel hoidis Virves kätt soojas augusti lõpus toimunud Lõuna-Eesti rallil, kus võttis koos Gevin Peediga EMV6 klassis kindla võidu ja absoluutarvestuses viienda koha. Juulis luges ERC sarja etapil Rally di Roma Capitale Virvesele kaarti portugallane Hugo Magalhaes.