Justine Henin: Serena tahtis igast mängijast üle kõndida

Tenniselegend Serena Williams mängis laupäeval US Openi kolmandas ringis Ajla Tomljanoviciga oma tõenäoliselt viimase profikarjääri matši. Viimaseks võiduks jäi Williamsil teise ringi võit Anett Kontaveiti üle. Paarismänguturniiril langes ta koos õe Venusega juba avaringis.

Henin tunnistas Eurospordi pressiteate vahendusel, et muutus Serena matšijärgset intervjuud vaadates väga emotsionaalseks. „Muidugi on ta minu karjääris tähtsat osa mänginud,“ ütles belglanna. „Ta on aidanud mul saada paremaks mängijaks ning muidugi oli temaga mängimine ka suurim väljakutse. Ma olen nii õnnelik ja tänulik, et sain sellest koos Serena, Venuse ja kõigi teiste tšempionitega osa.“

Henin ei tee saladust, et Serena Williams pani teda korduvalt karjääri jooksul vaimselt proovile. Naiste omavaheliste matšide seis jäi Williamsi kasuks 8 : 6. „Mentaalselt oli väga raske end veenda, et ma suudan tema vastu mängida, et ma suudan tema vastu võistelda. Ma pidin selleks väga palju vaeva nägema. Ma olen väga tänulik, see on minu jaoks väga eriline,“ rääkis Henin, kel on endal vöö vahel seitse suure slämmi meistritiitlit.

Ennast Williamsiga võrreldes tõi Henin välja, et kuna Serena oli temast pikem ja tugevam, pidi ta võisteldes lootma oma eripäradele. „Ma kartsin Serena vastu mängida nagu paljud mängijad, sest väljakule kõndides jättis ta sulle mulje, et sinul pole siin matšis suuremat rolli mängida,“ meenutas Henin. „Nägime Carlosega (Justin Henini treener Carlos Rodriguez – toim) kõvasti vaeva, et töötada mu enesekindluse kallal, et toetuda mu tugevustele, et ma oleksin kiire ja agressiivne. See nõudis minult palju, aga lõpuks õnnestus mul teda paar korda ka võita.“