ANALÜÜS | Eesti korvpallikoondise seis kisub vägisi hapuks

Kaks mängu korvpalli EM'il ja kaks kaotust - just selline on meie koondise statistika. Selleks, et omada lootust alagrupist edasi liikuda on tagala kindlustamiseks vaja täna Horvaatiale teha säru. Kuigi ennustusportaalides nähakse olukorda üpris tumedana, siis näiteks „Pafiks löödud“ saatejuht Gregor Arbet on märksa optimistlikum.