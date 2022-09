Esireketi kohalt taanduma sunnitud Medvedev: jäin õhukonditsioneerist haigeks

Esmakordselt US Openi veerandfinaali jõudnud Kyrgiose (ATP 25.) võidunumbrid pea kolm tundi kestnud põnevuslahingus olid 7:6 (11), 3:6, 6:3, 6:2.

Medvedev avaldas matšijärgsel pressikonverentsil, et polnud kolmandast setist alates enam tema ise.

„Hakkasin kolmandas setis end füüsiliselt halvasti tundma, mis oligi ilmselt võti. Ma ei tea, kuidas temal oli. Võibolla tal oli samamoodi. Tundsin end lihtsalt rohkem väsinuna, millest on kahju,“ rääkis venelane.

„Tundsin end ka veidi haigena. Ma jään alati USA turneel vähemalt korra haigeks, sest siinne õhukonditsioneer on lihtsalt hullumeelne. Eelmisel aastal juhtus see Cincinnatis. See oli veel hea asi, sest tavaliselt ei jää sa kahe-kolme nädala jooksul kaks korda haigeks.“

„Mängijate lounge'is või kuskil saan ma end kinni katta, aga riietusruumis on umbes 20 kraadi või midagi. Sa käid duši all, higistad... Kui sa paariks minutiks lõõgastud ja seal peale matši viis minutit istud, jääd sa haigeks.“

„Tundsin, et mul oli kurk pisut kähe. Arvan, et see võis füüsiliselt rolli mängida. Samal ajal ei saa ma seda vabandusena kasutada, sest Nick mängis hästi. Ta alistas mu ka Montrealis, kus ma polnud haige. On, nagu on,“ lisas Medvedev.

Medvedevi langemine neljandas ringis tähendab, et meeste tennis saab järgmisel esmaspäeval uue esireketi. Kõige paremad šansid on selleks endisel esireketil Rafael Nadalil, kuid konkurentsis on ka norralane Casper Ruud ja hispaanlane Carlos Alcaraz.

„See ei tulnud mulle esimese asjana pähe, kui ma väljakult ära jalutasin. Ma ei öelnud endale: „Kuramus, ma ei olegi enam number üks“. Ma ei teagi tegelikult, mis kohale ma langen. Ilmselt kolmandaks-neljandaks, sest Carlos ilmselt möödub minust. Aga see motiveerib mind veel paremaks saama,“ sõnas Medvedev.

„Ma ei mänginud aasta viimasel slämmil piisavalt hästi ega võitnud ka Austraalias, kus mul oli võimalus. Mulle ei antud võimalust osaleda Wimbledonis. Roland Garrosil kaotasin neljandas ringis nagu ka siin. Jah, peaksin paremini suutma. Kui tahan uuesti esireketiks tõusta, pean teenima rohkem punkte.“