VIDEO | Kyrgios alistas põnevusmängus venelasest esireketi ja püstitas karjääris järjekordse uue tähise

Juulis Wilmbledonis esimest korda suure slämmi finaali jõudnud Kyrgios ütles väljakul antud võiduintervjuus: „Mul on lihtsalt hea meel, et ma saan New Yorgile oma talenti näidata. Mul pole siin väga häid reise olnud, kui aus olla. Ma pole mänginud head tennist, seega ma olen väga rahul, et saan teile, kutid, näidata oma tööd ja pühendumust... Lõpuks!“