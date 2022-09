MM-tiitlit jahtivad Varik ja Kunnas lähevad hooaja viimasele etapile vastu nappide liidritena

Teises sõidus ebaõnnestus kahjuks Varikul ja Kunnasel start täielikult ja see tegi hea tulemuse saavutamise veelgi keerulisemaks. Mehed võitlesid aga kogu sõidu jooksul vägevalt ning suutsid lõpuks teisest kümnest koguni neljandale kohale tõusta. Esikoha teenisid Vanluchene ja Bax, teise koha said Hermans ja Musset ning kolmanda koha Bax ja Cermak. Taas tegid suurepärase sõidu ka Gordejev ja Stupelis, kes said kuuenda koha. Punktikohale õnnestus seekord tulla ka Reesnal ja Niitsool, kes lõpetasid sõidu 16. kohal. Karing ja Lamp katkestasid sõidu ja said kirja 24. koha.