Eesti bussis oli pärast karmi kaotust vaikus

„Kui oled terve mängu parem ja saad lõpus nii lollilt pähe, on see kõigile raske,“ tunnistas Eesti mängujuht Sten Sokk. „Aga mul on hea meel, et keegi pole liiga palju masti alla lasknud. Eelmisel EM-il alustasime samuti kahe kaotusega, seejärel suutsime muutuse tuua. Hea, et saime ennast puhkepäeval koguda ja uue energiaga peale minna.“