INTERVJUU MILANOS | Jukka Toijala: meie mängijate suurim õppetund on näha, kuidas tipud töötavad. Antetokoúnmpo on iga päev jõusaalis

Eesti korvpallikoondise peatreeneril Jukka Toijalal on oma nipp, kuidas õhtul pärast mängu viia mõtted mujale ja uinuda. Sellest oli abi ka laupäeva õhtul Milanos, kui Eesti oli saanud Ukrainalt valusa ühepunktilise kaotuse. „Mõte tuleb viia mängu ja korvpalli juurest minema. Mul on selleks kaasas raamat. Loen veerand tundi ja see aitab magama jääda. Muidu jäävadki mõtted sügavale sisse keerlema,“ sõnas ta.