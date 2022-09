DELFI MILANOS | EMi neljanda päeva võitjad ja kaotajad: kohutavad kohtunikud, Korkmazi kaklus ja Kullami turniir

Kaotajad: kohtunikud. Esimesel kolmel päeval hoidsin end kohtunike kritiseerimisega tagasi, kuigi puid võinuks alla panna mitmes kohtumises toimunu pärast. Ent sisetunne ütles, et peagi on tulemas mingi meeletu prohmakas ja nii läkski. Päeva põnevuskohtumises Saksamaa - Leedu tehti viimase Jonas Valanciunase vastu kolmandal veerandajal viga, lisaks sai sakslaste peatreener Gordon Herbert otsa tehnilise vea. Kuid kohtunikud andsid Leedule kolme vabaviske asemel vaid kaks. Kuna normaalaeg päädis viigiga, siis oli tegu väga oluliselt mängu kulgu muutnud otsusega. „Ma isegi ei tea, mida öelda olukorras, kui kohtunikud unustavad vabaviske anda. Kuidas on see üldse võimalik? See on keskkooli korvpalli tase,“ ütles New Orleans Pelicansi tsenter Valanciunas. Peab nõustuma. FIBA ja Euroliiga tüli, mis jätab viimases sarjas vilistavad kohtunikud turniirist eemale, on jätnud tervele EM-ile pitseri. Ja selline tunne oli juba enne Leedu mängu.