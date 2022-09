DELFI VIDEO MILANOST | Koondise arst Taivo Väärsi: Jõesaare põlve ja Kriisa hüppeliigesega on seisud head

Janari Jõesaar sai viga EM-i avamängus Itaaliaga, kus ta teisel poolajal enam platsile ei tulnud. Kohtumiseks Ukrainaga putitati koondislane korda. „Loodetavasti saab ta edasi mängida. Tal on põlves krooniline kõõluse põletik, oleme sellega varem tegelenud ja ta vigastas end hüppel. Praegu tundub, et läheb hästi,“ rääkis Väärsi.

Enne turniiri olid aga küsimärgid Kerr Kriisa hüppeliigese ümber, mis on seni hästi vastu pidanud. Temaga on seisud hästi. „Kartsime hullemat, sest tal oli kevadest trauma all ja ta liitus meiega hiljem. Hüppeliiges andis ennegi märku ja hüppeliigese vigastustega ongi, et esimesed päevad annavad selgust. Õnneks läks seekordi nii,“ lausus ta.