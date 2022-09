Ott Tänak kommenteeris spekulatsioone, mis viivad teda M-Sporti

Tänak, kes on võitnud viimased kaks etappi Soomes ja Belgias järjest, on intervjuudes korduvalt maininud, et Hyundai vajab kindlat pealikut. Andrea Adamo lahkus mäletatavasti möödunud aasta lõpus ootamatult Hyundai juhi kohalt. Tänavu on ajutise pealikuna tegutsenud Julien Moncet, kuid Adamole mantlipärijat pole veel leitud.

„Suurim küsimus on endiselt meeskonna struktuur. Kui saaksime selle paika, saavad ka teised asjad korda,“ sõnas Tänak soomlaste portaalile Rallit.fi. „Kui asjad ei toimi, aga oleksime olukorraga rahul, siis me poleks siin õigete prioriteetidega.“

„Ma ei arva, et olen Hyundai suhtes liiga karm olnud. Asi on pigem selles, et meil on vaja saada õigele teele tagasi,“ jätkas Tänak. „Hyundai on võimeline suurteks saavutusteks. Pärast tiimi pealiku (Adamo) kaotamist on kõik läinud allamäge. Võidame hooaja jooksul mõned rallid, aga Hyundai on võimeline enamaks. Sellepärast vajamegi tugevat liidrit, et kõik toimima saaks.“

Ralliringkondades on Tänakut viimasel ajal seostatud M-Spordiga. Kas Tänaku kriitika tähendab, et ta püüab end praegusest tööandjast distantseerida? „M-Spordil pole Hyundai juhtimisega mingit pistmist,“ kõlas Tänaku vastus. „Pingutame kõvasti Hyundai nimel. Need on lihtsalt järjekordsed kuulujutud.“

WRC hooaeg jätkub järgmisel nädalal toimuva Akropolise ralliga. Tänak on neli rallit enne hooaja lõppu teisel kohal, ta kaotab liidrile Kalle Rovanperäle (Toyota) 72 punktiga.