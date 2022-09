Sebastien Ogier naaseb WRC-sse rallil, mida ta veel võitnud pole

38-aastane Ogier jagab tänavu Toyota kolmandat masinat Esapekka Lappiga. Ogier on seni osalenud Monte Carlos, Portugalis ja Keenias. Monte Carlos sai ta Sebastien Loebi järel teise koha, Portugali ralli prantslase jaoks ebaõnnestus, Keenias oli Ogier neljas.

Uus-Meremaa rallil on Ogier varasemalt osalenud korra. 2010. aastal sai ta teise koha, kaotades vaid 2,4 sekundiga praegusele Toyota pealikule Jari-Matti Latvalale. „Uus-Meremaa ralli oli minu nimekirja tipus etappidest, mida tahtsin tänavu sõita,“ sõnas prantslane DirtFishile.

„Olen seal vaid korra osalenud. Ralli on väga ilusas kohas, sealsed teed on rallimaailma ühed kaunimad. Armastan sealset mitmekülgset ja ilusat loodust,“ kiitis Ogier, kes meenutas ka 12 aasta tagust nappi kaotust. „See oli raske, sest jahtisin oma esimest võitu, mis on karjääris alati oluline verstapost.“