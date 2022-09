Kunitsõn ja Uibopuu tõid allveeorienteerumise EM-ilt Eestile kaks medalit

Kuigi viimasest postist läksid tüdrukud ära võrdse ajaga, siis suutis tšehhitar finisis eestlannat ikkagi kolme sekundiga edestada. Kokkuvõttes oli see Uibopuu jaoks käimasoleva EM-i neljas medal, millest kolm on hõbedased ja üks kuldne. Kuna järgmisest aastast võistleb Uibopuu juba täiskasvanute seas, siis võib tema juunioride karjäärist teha kokkuvõtte. Eestlanna teenis selle aja jooksul 11 noorte tiitlivõistluste medalit, millest neli olid kuldsed, kuus hõbedast ning üks pronksine autasu. Nende saavutustega on Uibopuu vaieldamatult edukaim Eesti noorallveeorienteeruja.