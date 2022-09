VIDEO | Nadal jõudis US Openil kaheksandikfinaali, Kanepi alistanud Sabalenka loovutas vastasele kaks geimi

36-aastasel Nadalil kulus eakaaslase alistamiseks 2 tundi ja 16 minutit. Gasquet' jaoks oli ühtlasi tegu juba 18. tulutu katsega, et 22-kordse slämmitšempioni vastu võiduarve avada. Sama nukker seeria on profiajastul ette näidata vaid Gael Monfilsil (ATP 24.), kes on pidanud kõigil 18 korral tunnistama Novak Djokovici (ATP 6.) paremust.