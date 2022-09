Henry Räppo lõpetas oma teise MK-etapi viiendas kümnes

„Rattas sain kiirelt liidergruppi ja keskendusin enda jahutamisele. Võistlusele paberilt otsa vaadates oli selge, et tuleb jooksuvõistlus. Olukord umbes 50-mehelises liidergrupis oli pingeline. Peale viimast kukkumist paljudest tekkis kaheliikmeline jooksikutegrupp, millest mina kahjuks osa ei saanud. Viimasel rattaringil oli pinge ja intensiivsus veelgi suurem, kuid suutsin rattalt tulla pundi esimeses pooles. Jooksu alguses tundsin kohe, et värskust minus enam ei ole ja langesin järjest tahapoole. Kahjuks jällegi tulemus, mis ei ole minu taseme ja ootuste vääriline. Soov võistelda on suur, kuid tulemused näitavad, et keha vajab väikest puhkust,“ lisas eestlane.