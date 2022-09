Ajaloolise MM-tiitli võitnud Kristin Tattar: ma ei tea, kuidas see juhtus. Sõge värk!

„Lihtsalt imeline! See ei tundu reaalne, äkki saab keegi tulla ja mind sellest unenäost üles äratada. Hullumeelne värk,“ rääkis Tattar peale võitu antud intervjuus.

Pärnumaalt pärit piiga sõnul oli MM-tiitel tema suureks eesmärgiks, milleks valmistumine käis terve aasta: „Ma mõtlesin selle peale hooaja vältel praktiliselt iga päev ning tiitlist unistamine andis mulle rasketel hetkedel lisamotivatsiooni. Nüüd on see lõpuks tehtud ja unistus täide viidud.“

Viimasele ringile läks Tattar vastu viieviskelises eduseisus ning juba enne otsustavat korvi läksid konkurendid eesotsas Paige Pierce'iga teda õnnitlema. Eestlanna sõnul suutis ta viimase viske eel vaevu emotsioone vaos hoida. „See on täiesti uskumatu. Mulle pole veel kohale jõudnud, et suutsin varasemad tšempionid alistada ja maailmameistriks tulla. Ma ei tea, kuidas see juhtus, sõge värk,“ lausus Tattar lõpetuseks.