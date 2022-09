DELFI FOTOD MILANOST | Korvpallipidu: Antetokounmpo ja Dorsey vedasid Kreeka magusa võiduni Itaalia üle

Kolmanda veerandi alguses kasvatas Kreeka edu 59:45 peale, millele Itaalia vastas 9:0 spurdiga. Seejärel taastas Kreeka kahekohalise eduseisu, kolme veerandi järel oli seis 71:57.

Kreekal on kahest mängust kaks võitu. Nad on lisaks Itaaliale alistanud ka teise eeldatava põhikonkurendi Horvaatia ja teinud suure sammu alagrupi võidu suunas. Itaalial on lisaks laupäevasele kaotusele kirjas võit Eesti üle.