Eesti krossikoondis lõpetas kuuepäevasõidu esikümne piirimail

Tänane lõpukross sõideti vastupidises järjekorras kui senised viis võistluspäeva. Kui muidu startisid rahvuskoondise liikmed hommikul esimestena ja klubide sõitjad kõige viimastena, siis nüüd olid klubimehed esimesena stardis ning rahvuskoondiste sõitjad said hommikul pisut kauem puhata.



Hendrik Talviku (E2, KTM) ja Jüri Triisa (E3, KTM) olid täna esimestena stardis, minnes 1,2 kilomeetri pikkusele rajale poole nelja ajal. Kohe järgmises sõidus olid stardijoonel Veiko Rääts (E1, KTM) ja Priit Biene (E2, Husqvarna). Koondise uustulnuk Talviku üllatas kõiki stardivõiduga ning suutis pea poole 9 ringi pikkusest võidusõidust ka esikohal püsida. „Käed ja kogu keha läksid krampi ja väga raske oli ees püsida,“ tunnistas pärast võistlust Talviku, kes oli sunnitud ühe mehhiklase endast mööda laskma. Lõpuks leidis ta endas siiski jõudu eessõitjale lähemale trügida ja paar kurvi enne lõppu oleks peaaegu ka mööda pääsenud, kuid langetas trajektoori valikul pisut vale otsuse ning selle asemel trügis konkurent ta hoopis vallist üle rajalt välja. Finišisse jõudis Talviku siiski teisena ning tema järel finišeeris Triisa, kes ei saanud küll kõige paremat starti, kuid kogus sõidu jooksul kiirust ja võttis sisse kolmanda positsiooni.



Järgmises sõidus rajale läinud Bienel ja Räätsal oli vaja leida lõpplahendus omavahelisele „maavõistlusele“. Enne tänast starti juhtis Biene Räätsa ees 10 sekundiga. Kuid krossil sai ta parema stardi ja rebis Bienest umbes kümmekond sekundit ette. Bienet blokeeris kitsal rajal kohe esimestes kurvides üks konkurent ning ta sõit ei kulgenud kõige paremini. Lõpuks oli Rääts Bienest vaid 0,9 sekundit kiirem ehk kuuepäevase, ligi 40 tundi katseid ja sadu kilomeetreid väldanud võistluse lõpuks oli vahe kahe eestlase vahel õhuke kui juuksekarv.



Kõige kiirem eestlane oli täna Talviku, kes oli üldarvestuses koguni 64., talle järgnes Triisa 65. kohal ning Rääts oli 103. ja Biene 118.



Kõik sõitjad on pärast pikka katsumust väsinud, kuid väga rahul. Nad on uhked selle üle, et nii ise kui rattad tervelt finišisse jõudsid ning eestlasele harjumatul maastikul võisteldes edukalt toime tulid. Katsed olid rasked, kuid põnevad ja ülesõidud imeilusad – kuid kuna need olid ka parajalt keerulised, ei saanud kauneid vaateid siiski liialt nautima jääda.



Kuue päeva kokkuvõttes mahtusid Rääts ja Biene saja kiirema sõitja hulka. Rääts oli 96. ja Biene 97., Talviku lõpetas 107. kohal ja 110. kohal. Individuaalselt võitis tänavuse ISDE hispaanlane Josep Garcia. Meeskondadest edestas Ühendkuningriik Itaaliat ja Hispaaniat, Eesti oli tänavu 12. kohal.