KORVPALLISTUUDIO | Pisarakiskuja Ukraina vastu: mis peaks olema Eesti lahendus, kui vaja võidukorvi?

„Aga kui eile kommenteerisime mängu Itaaliaga - seal on näiteks Luigi Datomega kindel aut, mida tehakse. Kas meil on mingi hea lahendus, et kõik teame, mida teeme?“ arutles Tein. „Tulevikku vaadates - sellel võistkonnal väga hea kogemus. Nüüd on nad olnud sellises situatsioonis - olulises mängus, olulise viske juures, kindlasti nüüd on põhjust tulla kokku ja leppida järgmiseks mänguks midagi väga konkreetset, kaks-kolm varianti.“