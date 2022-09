DELFI MILANOS | Ukraina peatreener Ainars Bagatskis: mängupilti ei mäleta hiljem keegi, loeb võit

„Meil vedas, et see mäng nii lõppes. Näitasime, et me mängime nagu meeskond ja väga abiks olid pingilt sekkunud mängijad,“ võttis kohtumise kokku lätlane, kelle meelest oli kõige olulisem võidu kätte saamine. „Mängupilti ei mäleta hiljem keegi, loeb võit. Me võitsime! Me oleme professionaalid. Ajakirjanikud võivad panna meeskonnad turniiri eel pingeritta, aga me tahame nende kohad numbrid ületada. Kaks saadud võitu tegid meid vaimselt tugevamaks.“