DELFI MILANOS | Horvaatia võtmemängija enne kohtumist Eestiga: ausalt öeldes ma ei tea ühegi teie koondislase nime

Paberil on Horvaatia mängudes Suurbritannia ja Eestiga kindel soosik. NBA klubi Los Angeles Clippersi keskmängija Zubac tõdes, et nende koondis ei tohi lasta ennast sellest uinutada. „Need kaks mängu pole lihtsad, sest kõik siia jõudnud meeskonnad on kvaliteetsed. Peame võtma kõiki tõsiselt ja ei tohi enne kohtumist mõelda, et võit on käes. See on siiski EM. Õnneks on meil nüüd üks vaba päev, kus saame vaadata teie koondise videosid. Meie turniiri esimese mängu teine poolaeg ja tänane kohtumine näitasid, milleks oleme võimelised.“