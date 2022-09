DELFI MILANOS | EMi kolmanda päeva võitjad ja kaotajad: jokker Sõdorov, Eesti hümn ja minisalaamid

Kaotaja: Mediolanum Forum saali ülesehitus. Teeme sel korral alustuseks ühe „kriitika-vastus“ vooru ehk vihjan Fredi kommentaarile Kristian Kullamäe videointervjuu juures. „Ajakirjanikud võiksid oma küsimused natuke paremini läbi mõelda, see tase on teil ikka kohutav. Kui midagi küsida meestelt ei oska siis hoidke oma mõtetud küsimused pigem taskus. Sa küsid mängijatelt küsimusi mida võiksid küsida abitreenerilt või peatreenerilt, või mängijatelt kes pingilt mängu jälgivad. Mis küsimus see on kirjelda natuke oma emotsiooni: Mis emotsioon saab olla peal peale sellist lõppu, nagu meelega surute meestel selle tunde veel kehvemaks, peaks see kuidagi kaasa aitama edaspidisele? Teine küsimus küsid siis niipidi mis täna puudu jäi, sa küsid igakord seda sama küsimust. Kas mängija peaks olema oma peas sellisele asjale mõelnud paar minutit peale lõpuvilet? Suuna need küsimused personalile ja treeneritele kelle töö on analüüsida ja anda hinnanguid sellistele asjadele.„