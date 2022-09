Endine vormeliboss tormas Aafrika merehädalistele appi: „Isegi loomi ei koheldud 19. sajandil nii!“

72-aastane Briatore oli parajasti oma luksusjahiga Vahemeres seilamas, kui ühtäkki sai ta Itaalia sadamalinna Crotone piirivalvuritelt abikutsungi, et rannikult umbes kümne kilomeetri kaugusel on paatkond merehädalisi.

„Kohale jõudes avastasime umbes 15 meetri pikkuse purjepaadi, mis oli puupüsti inimesi täis. Neid oli seal vähemalt sada. Isegi loomi ei koheldud 19. sajandil nii! Inimesed, kelle hulgas oli ka lapsi, karjusid meeleheitest. Me üritasime neid maha rahustada ning kinnitasime, et abi on juba teel,“ vahendab Monaco Tribune Briatore sõnu.