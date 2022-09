Suri USA poksikuulsus. „Mitte keegi ei löönud nii kõvasti kui tema!“

„Mitte keegi ei löönud nii kõvasti kui Earnie!“ on öelnud Shaversi kohta Holmes.

„Ma ütlen teile, et kui Earnie Shavers Muhammad Alid tabas, siis Ali tundis seda,“ ütles Holmes. „Ma ütlesin Earniele alati, et Ali on pisut segane ja aeglane selle löögi tõttu, mille ta sinuga võitluses sai.“