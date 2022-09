TÄNA OTSEBLOGI | Eesti korvpallikoondis heitleb EM-il ülitähtsas mängus Ukrainaga

Teoorias oleks võimalik ka variant, et Eesti, Ukraina ja Suurbritannia lõpetavad kõik ühe võiduga. Selleks peaks Eesti alistama Ukraina ja kaotama Suurbritanniale. Lugema hakatakse omavaheliste matšide korvide vahet. Praktikas on Ukrainal tänu reedesele 29-punktilisele võidule juba suur eelis ja selle variandi peale pole mõtet lootma jääda.

„Ukraina on täiesti teistsugune võistkond kui Itaalia. Itaalial pole 210 cm ja pikemaid mängijaid, aga Ukrainal on neid piisavalt,“ rääkis Eesti peatreener Jukka Toijala pärast kohtumist Itaaliaga.

„Ukraina mängib kahe erineva koosseisuga, üks on väga pikk ja teise puhul on mängijad lühemad ja nad suudavad kaitses vahetada. Eks Ainars Bagatskis (Ukraina peatreener – A.K.) peab mõtlema, kui suurt eelist nad pika koosseisuga Eesti vastu saavad. Näiteks Soome vastu ei saanud Ukraina üldse pikka viisikut mängida. Len on Len, ta on NBA mees, aga Pustovõi ei armasta eriti kontakti. Tema vastu tuleb anda palju kehakontakti, siis kaob pikkuse eelis ära,“ vaatas Toijala laupäevasele matšile ette.