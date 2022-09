Rallimeestel tuleb Kreeka MM-etapi publikukatse legend koostada jalgsi või elektritõukerattal

Nimelt tuleb rallimeestel avakatse legend koostada nii, et nad läbivad selle raja mitte autoga, vaid kas jalgsi või elektritõukerattaga. Korraldajad on sellise nõude esitanud, sest ei taha spetsiaalselt ehitatud rada võistluse eel liigselt koormata.

Publikukatse on Kreekas 1,95 km pikkune. Üldse on Kreekas kavas 16 kiiruskatset kogupikkusega 303,3 km.

Mullu Kreekas teise koha saanud Ott Tänak on pärast Soome ja Belgia ralli võitu optimistlik. „Akropolise ralli on suurepärane võistlus: siinsed teed on palju sujuvamad kui võib tunduda ning sõitmiseks väga nauditavad. Eelmisel aastal polnud ilm selline nagu ootasime. Toona oli niiske ja vihmane, seega eks ole näha, millised tingimused ootavad meid ees tänavu. Belgia asfaldilt kruusale minek saab olema suur muutus, aga teame pärast viimaseid võite, et võime ka sellel pinnasel väga tugevad olla,“ sõnas Tänak Hyundai pressiteenistuse vahendusel.