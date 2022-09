Mercedese F1 tiimi boss avameelselt: tänavu löödi meid nokauti

Suure eduga harjunud Mercedes pole sel hooajal võitnud ühtegi võistlust. MM-i üldarvestuses on 24-aastane George Russell nende parima sõitjana alles viies ja Lewis Hamilton (37) kuues. Tootjate arvestuses on Mercedes kolmas.

Tiimijuht ei oska täpselt öelda, mis nende auto juures on valesti läinud. „Kas rehvidega on mingi põhimõtteline probleem, millest me aru ei saa ja kõik muu on korras? Või ajab meie auto aerodünaamika kõik sassi või mehaaniline tasakaal? Seda on nii raske lahti mõtestada ja määratleda,“ sõnas Wolff.