Türgi peatreener kirus alagrupi võõrustajat Gruusiat: õhkkond on siin väga kehv

„Ma tahan, et meeskond mängiks paremini ja teeks vähem eksimusi. See võis olla ka turniiri esimese päeva ärevusest. Samuti võib tekkida mõningane keskendumisvõime langus, sest siin on väga halb õhkkond. Pealtvaatajaid pole üldse, kui Gruusia matšid välja arvata,“ ütles Ataman.

Pärast eilset treeningut jätkas türklane korraldajariigi kritiseerimist: „Pärast pikki aastaid Euroliigas on minu jaoks see kogemus sellisel turniiril... Usun, et mõne mängija jaoks on selline atmosfäär... ei tea, kuidas nad end tunnevad. Atmosfäär, mis neil on igal mängul NBA-s, Euroliigas... Ja täna õhtul nägime vaid 100 pealtvaatajat.“