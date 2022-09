Eesti korvpallikoondis mängib täna Ukrainaga. Kas sellest vastasseisust saab Eesti esimese silma pähe?

Täna, 3. septembril, kell 18:00 jätkab Eesti korvpallikoondis oma alagrupimänge Ukraina koondise vastu. Mäng on järjekorras teine, eilses kohtumises Itaaliaga tuli paraku Eesti mängijatel leppida kaotusega. See tähendab omakorda, et ka Unibeti ennustusmängus Kana vs Jänes vs Unibet on avanenud edetabel ja esimesed punktid jagatud. Kes pani esimese mängu tulemustega täppi, kellest on hetkeseisuga saanud skooritabelis jälitaja, ja keda peavad meie spetsialistid tänase mängu võitjaks – seda kõike näed juba videost.