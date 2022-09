Dortmundi Borussia tõusis Bundesliga liidriks

„Tegime hea esituse, eriti esimesel poolajal,“ sõnas Dortmundi treener Edin Terzic. „Tahtsime teisel poolajal nii mängida, et vastast eemal hoida, kuid kahjuks see nii ei läinud. Hoffenheim pani meid surve alla ja me kaotasime palli ning mingil hetkel kadus meil jõud, et palli hoida. Peame olema tõhusamad, mängima puhtamalt ja oma võimalusi paremini realiseerima.“