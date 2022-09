DELFI MILANOS | Jukka Toijala Itaalia liidri katmisest: võib-olla me ei saanud aru, et tema vise on tappev ka kümnelt meetrilt

„Mõnes asjas tegime täna sammu edasi, mõnes eksisime,“ rääkis ta. „0:15 periood teisel veerandil maksis meile võimaluse mängida pikemalt võidu eest. Peamine põhjus oli Simone Fontecchio kolmesed. Võib-olla me ei saanud aru, et tema vise on tappev ka kümnelt meetrilt. Paaril korral tegutses meie kaitse tublilt, aga siis loodeti, et ta nii kaugelt ei pane. Aga pani. Lisaks eksisime paaril korral pallita kaitses.“

Toijala sõnul tuli eeldatav tasemevahe üsna selgelt välja.

„Itaalia on väga raske tiim, kelle vastu mängida. Neil on ühtlaselt pikk koosseis, nad liigutavad hästi palli, neil tekib viskevõimalusi ning nad suudavad ka pukis mängida. Itaalia tegutses väga hästi. Tean, et nad valmistusid selleks mänguks väga korralikult ja nad austavad meid. Täna oli tasemevahe selline. Itaalial on NBA ja Euroliiga mängijaid, loodame, et meil on tulevikus ka,“ lausus ta.

Eesti puhul on viimastes mängudes üheks murekohaks saanud Siim-Sander Vene ja Kristian Kullamäe kehv visketabavus. Itaalia vastu tabasid nad kahe peale 16 viskest vaid kaks.

„Vene viskekohad olid korralikud, aga iga mäng ei lähe. Võimalik, et järgmises mängus viskavad Siim ja Kristian visked sisse ja siis on kõik jälle õnnelikud. Vene on kogenud mängija ja ma usun, et ta ei muretse möödavisete pärast. Ja Kristiani puhul peab üle vaatama, millised ta visked olid ja kas ta valis õiged kohad. Mulle tundus, et ta hakkas kohati natuke kartma. Oleks soovinud, et ta oleks mõned visked veel teinud. Teda tuleb toetada ja leidma talle lihtsaid korve,“ märkis Toijala.

Oma mängu ei saanud käima ka põhitsenter Maik-Kalev Kotsar. Tema arvele jäi 22 minutiga kuus punkti ja kaks lauapalli.