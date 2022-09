KOGU TÕDE MÄNGUST | Itaalia surus oma tahtmise nii tugevalt peale, et Eestil võimalust ei tekkinudki

Eesti korvpallikoondis kaotas EMi avamängus Itaaliale 62:83. Need, kes lootsid näha eestlaste poolt südi vastuhaku, pidid pettuma, sest taseme vahe oli ilmne. Nüüd tuleb loota, et selle mänguga saadi suurturniiri pinge maha ja laupäeval suudetakse Ukrainat võita.

Ärevaks teevad aga mõned detailid. Näiteks see, kas Itaalia vastu teise poolaja pingil istunud Janari Jõesaare põlv üldse lubab tal mängida, aga ka see, et mitmed koondise liidrid olid avamängus sügaval augus.