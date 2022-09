DELFI MILANOS | Henri Drell: me ei lase masti maha. Itaalia oli väga hea

„Väike närv oli ikka, sest see on esimene turniir paljude meeste jaoks. Alguses tulime sellega hästi toime,“ rääkis Drell.

Itaalia rebis eest teisel veerandil, kus tehti esmalt 14:0 ja siis 15:2 spurt. Vastased said tegutseda kiirelt ja otsustavalt. Taoline stiil sobib Itaaliale nagu valatult.

„Kõik on tasemel vastased, kus on NBA ja Euroliiga mehed. Nad panid paar rasket viset kotti, isegi kümne meetri pealt. Jah, peame ise paremad olema, aga tuleb ka neile au anda. Itaalia duhh oli väga kõva. Ikkagi esimene mäng EM-il. Nad ei tohtinud kaotada. Pole midagi öelda, nad olid head,“ ütles Drell.

„Me oleme suures osas esimest korda EM-il. Muidugi me ei lase masti maha. Kõik on korras, peame Ukraina vastu lihtsalt vigade paranduse tegama,“ uskus Drell, et kindel allajäämine Itaaliale unustatakse kiirelt ära.