DELFI VIDEO MILANOST | Kerr Kriisa: õnneks pole tegu märtsihullusega, kus peale üht kaotust lendad koju

„Meile omaselt tuleb mõõn sisse. Ei saa vaid enda peale asju võtta, sest nad vahepeal panid ka kümnelt meetrilt kotti. Teadsime, et neil on viskajad. [Nicolo] Melli mängis meie jaoks natuke liiga hästi. Mõtlesime, et ta on rohkem teine playmaker, aga kokkuvõttes pani ta ligi 20 punkti. Asjad siit ja sealt. Sellise kaliibriga satsi võitmiseks peavad meil kõik asjad 40 minutit õnnestuma,“ rääkis kohtumise järel Kerr Kriisa.