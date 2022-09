DELFI VIDEO MILANOST | Siin-Sander Vene: meil pole luksust, et üks mees kukub täiesti ära. Räägin endast

„Esiteks pole meil luksust, et üks mees kukub täiesti ära. Ei vihja endale, vaid ütlen otse,“ tunnistas Itaalia vastu kaheksast viskest ühe tabanud koondise kapten Siim-Sander Vene, kelle arvele ei jäänud ligi 19 minutiga ka ühtegi lauda ega korvisöötu. „Teiseks juhtus kardetu, et meie möödavisete järel saavad nad palju kiireid, lihtsaid korve ja hea tunde sisse. Täpselt see juhtuski. Sealt nad said vahe sisse. [Eesti koondise] kutid panevad hea isuga, rahvas on taga ja kõik on tublid. Mingil ajal pääseme järgi, aga sinna läheb nii palju energiat ja jõudu, et lõpuni samas rütmis ei jõua. Siis tulevad vahetused, keegi kuskilt kukub ära ja vahe läheb tagasi suureks. Peame paremini.“