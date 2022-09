DELFI MILANOS | Kristian Kullamäe suurest kaotusest: Itaalia surus meid ära

Eelkõige olid eestlased hädas vastase agressiivse kaitsega, mistap suutsid sinisärgid vaid esimesel veerandajal visata üle 20 silma. Järgmises kolmes jäi saldoks 15, 19 ja 10. „Jäime surve alla ja ei suutnud enda rünnakul katteid kasutada. Nad surusid meid nii sügavale ära. Iga pallipuude oli vales kohas, see rikkus rünnaku rütmi ja me ei leidnud loogilisi lahendusi,“ tunnistas koondise 23-aastane tagamängija.

Itaalial lippas ka rünnak, sest lausa viis meest said kirja vähemalt 11 punkti. Nende parimana tõi eeloleval hooajal NBA klubi Utah Jazz esindav Simone Fontecchio 19 silma. Kullamäel endal oli aga väga must päev, sest 8st viskest tabas vaid üks, ta tõi kaks punkti ja tema +/- näitaja -21 platsil käinud korvpalluritest kõige lahjem.

Mehel endal nukrale viskepäevale selgitust polnud. „Selle turniiri puhul on hea, et homme on uus mäng, kus saab uuesti proovida,“ vaatas ta lootusrikkalt homsesse päeva, kus koondis kohtub Eesti aja järgi kell kuus õhtul Ukrainaga.