Ralliboss avalikustas, et üks kuulus MM-etapp kalendrisse ei pääse

Larkini sõnul on uuel hooajal kalendris 14 võistlust, neist kaheksa etappi Euroopas ja kuus kaugemal. Eriti tihe on võitlus Euroopa rallide vahel. „Valime välja parimad võistlused, mis sobivad kõigile nii sportlikus mõttes, turunduslikult kui ka logistiliselt. See on positiivne probleem,“ ütles Larkin.