Vanameistrid rohkem hinnas kui kunagi varem. Vassiljev: kui 30+ vanuses mängija on heas füüsilises vormis, pole kvaliteedis kahtlustki

Jalgpallimaailmas pole enam ammu üllatuseks, et Euroopa kõige teravamas tipus annavad jätkuvalt tooni vanameistri staatuses olevad mängijad. Viimaste aastatega on peale tulnud küll uued säravad tähed eesotsas Erling Braut Haalandi ja Kylian Mbappega, kuid kogenumad mehed pole veel kuskile kadunud.

Eesti jalgpallifännid ei pea näidet „vorm on kõikuv, aga klass on igavene“ kaugelt otsima. 16. augustil 38-aastaseks saanud keskväljamaestro Konstantin Vassiljev on endiselt ülioluline lüli nii FC Flora kui Eesti jalgpallikoondise rivistuses. Delfi Sport palus Vassiljevil kogenud meeste võidukäiku veidi lähemalt analüüsida.