David Beckham langes inimõiguslaste kriitika alla

Katar on saanud viimastel aastatel kõvasti kriitikat inimõiguste rikkumise pärast. Jalgpalli MMi ehitusprojektid on toonud riigi veelgi suurema tähelepanu alla, sest Guardiani mullu avaldatud info kohaselt on ehitustööd nõudnud 6500 võõrtöölise elu. Lisaks on olulisi probleeme tuvastatud ehitajate töötingimuste ja tasu maksmisega.