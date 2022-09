DELFI MILANOS | Kas pikem puhkus annab Ukrainale Eesti ees eelise? Peatreener Bagatskis: „Vabandust, aga see on pullis**t.“

Ukraina alistas reedeses avamängus 90:61 Suurbritannia ja tõmbas tööpäevale viiest joone alla. Homme päeval kohtub Ukraina Eestiga, kes pääseb täna väljakule alles hilisõhtul. Delfi küsis pressikonverentsil lätlasest peatreener Ainars Bagatskiselt, kes saab annab neile eelise. „Ma keskendun asjadele, mida saan muuta. See on vale suhtumine, et Eesti mängib hilja, meie varem ja saame rohkem puhata. Vabandust, aga see on pullis**t,“ vastas lätlane, kelle väitel on Eesti koondis väga ohtlik.