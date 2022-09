AMETLIK | McLareni F1 meeskond palkas uue sõitja

„Ainus leping, mida tuleb tunnustada, on McLareni ja Piastri vaheline kontraht 4. juulist 2022. Piastril on õigus sõita McLarenis hooaegadel 2023 ja 2024,“ teatas F1-sarja lepingute tunnustamise komisjon oma pressiteates.

Valitsev vormel-2 sarja meister Piastri, kes on sel aastal olnud Alpine'i varusõitja, ütles: „Olen ülimalt põnevil, et saan teha oma F1 debüüdi sellise maineka meeskonnaga nagu McLaren ja olen väga tänulik võimaluse eest, mis on mulle antud.“