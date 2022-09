DELFI VIDEO MILANOST | Keeruline koostöö itaallastega: fänniala pannakse püsti alles mõned tunnid enne peo algust

„Itaaliast tuli ainult päikseline ilm, kõik muu võtsime Eestist kaasa, sest nii on kümme korda lihtsam või isegi sada korda lihtsam,“ selgitab Eesti Korvpalliliidu Road to Milan projektijuht Oliver Läll, et koostöö lõuna-eurooplastega on osutunud oodatust keerulisemaks.

„See on olnud üks üllatuste rada iga päev. Kõik asjad muutuvad, ka eile õhtul - algselt pidime olema Milano Duomol, täna oleme aga siin, saali kõrval,“ räägib Läll. „On huvitav olnud, aga täna on reede, täna on mäng, fännid on juba linnas meeleolu loomas. Ma kujutan ette, et kell üheksa võib siin hümn päris võimsalt kõlada,“ lisab Läll, kes ootab kõiki Eesti poolehoidjaid juba kell 17:30 areeni kõrval asuvasse fännialasse.